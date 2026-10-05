Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag leichter

Die Alcon-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 52,54 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'698 Punkten steht. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 52,52 CHF ein. Bei 52,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 31'533 Alcon-Aktien den Besitzer.

Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,07 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 9,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,295 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.08.2026 vor. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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