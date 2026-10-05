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05.10.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Montagnachmittag stärker

Alcon Aktie News: Alcon am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Alcon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 53,18 CHF.

Alcon
52.88 CHF -0.06%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 53,18 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Alcon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,28 CHF zu. Bei 52,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 208'159 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Gewinne von 28,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,12 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,295 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,84 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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