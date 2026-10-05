Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag nahezu unbewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 52,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'726 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Alcon-Aktie bei 53,00 CHF. Die Alcon-Aktie sank bis auf 52,48 CHF. Bei 52,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 106'939 Aktien.

Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,33 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 9,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,295 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,84 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet

Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt