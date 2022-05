Alcon Aktie News: Alcon tendiert fester

Börse aktuell - Live Ticker

Die Wall Street erleidet am Donnerstag einen Rückschlag nach der vorangegangenen Erholungsrally. Der heimische Aktienmarkt präsentieren sich im Donnerstagshandel fester, wogegen der deutsche Leitindex abgibt. In Shanghai und Hongkong zeigten sich die Märkte uneinheitlich, in Japan wurde feiertagsbedingt weiterhin nicht gehandelt.