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04.09.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Freitagvormittag mit Kursplus

Alcon Aktie News: Alcon am Freitagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Alcon zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 58,12 CHF.

Alcon
58.00 CHF 0.61%
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Um 09:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 58,12 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'400 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alcon-Aktie bisher bei 58,38 CHF. Bei 58,38 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 29'699 Alcon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 17,58 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Mit Abgaben von 17,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,294 CHF je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alcon am 10.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.15 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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