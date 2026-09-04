Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr fiel die Alcon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,44 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'391 Punkten liegt. Die Alcon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,14 CHF ab. Bei 58,38 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 386'612 Aktien.

Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,98 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 20,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,294 CHF je Alcon-Aktie. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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