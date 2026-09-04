Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Alcon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alcon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 57,44 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Alcon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,44 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'391 Punkten liegt. Die Alcon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,14 CHF ab. Bei 58,38 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 386'612 Aktien.
Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,98 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 20,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,294 CHF je Alcon-Aktie. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
Alcon lanciert neues Operationsmikroskop "Unity M" - Aktie schwächelt
Alcon-Aktie schwächer: Millionen-Anleihe platziert
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
16:29
|Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Freitagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Freitagvormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in Zürich: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert (finanzen.ch)
|
03.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso um die Nulllinie. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.