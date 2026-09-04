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04.09.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Alcon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alcon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 57,94 CHF ab.

Alcon
57.72 CHF 0.14%
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Die Alcon-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 57,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'385 Punkten liegt. Die Alcon-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,38 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 133'077 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Gewinne von 17,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 17,50 Prozent würde die Alcon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,294 CHF. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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