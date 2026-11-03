Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagvormittag billiger

Die Alcon-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 60,18 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'776 Punkten liegt. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 59,84 CHF. Bei 60,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 45'201 Stück.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,56 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,297 CHF. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.23 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 2.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor einem Jahr verloren

Erste Schätzungen: Alcon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alcon sichert sich Neurotech: Millionenschwere Übernahme im Bereich Augenheilkunde - Aktie fester