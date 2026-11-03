Alcon Aktie News: Alcon am Mittag mit Kurseinbussen

Die Alcon-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 59,68 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'778 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 59,66 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 193'864 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,34 CHF) erklomm das Papier am 26.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,51 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 24,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,297 CHF je Alcon-Aktie. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.23 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,87 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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