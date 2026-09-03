Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 58,08 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'380 Punkten steht. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 58,08 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 370'395 Alcon-Aktien.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 15,01 Prozent niedriger. Bei 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,70 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,294 CHF aus. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Mrd. CHF – ein Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alcon 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

Alcon-Aktie schwächer: Millionen-Anleihe platziert

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen