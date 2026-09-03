Alcon Aktie News: Alcon am Mittag schwächer

Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 58,66 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'372 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,46 CHF aus. Mit einem Wert von 58,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 157'137 Alcon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Gewinne von 16,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 22,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 CHF ausgeschüttet werden. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.23 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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