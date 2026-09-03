Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.09.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 58,66 CHF abwärts.
Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 58,66 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'372 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,46 CHF aus. Mit einem Wert von 58,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 157'137 Alcon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Gewinne von 16,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 22,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 CHF ausgeschüttet werden. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.23 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,83 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
Alcon-Aktie schwächer: Millionen-Anleihe platziert
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
15:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert (finanzen.ch)
|
12:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.