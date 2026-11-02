Alcon Aktie News: Anleger greifen bei Alcon am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 59,82 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'783 Punkten tendiert. Die Alcon-Aktie legte bis auf 60,04 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,26 CHF. Bisher wurden via SIX SX 224'844 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Gewinne von 14,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,296 CHF je Alcon-Aktie. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,87 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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