Alcon Aktie News: Alcon verteidigt am Montagmittag Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Alcon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 59,14 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'777 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Alcon-Aktie bis auf 59,44 CHF. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,26 CHF nach. Bei 58,26 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76'008 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,34 CHF) erklomm das Papier am 26.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,17 Prozent.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,296 CHF je Alcon-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.08.2026 vor. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,87 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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