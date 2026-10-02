Alcon Aktie News: Alcon zieht am Freitagvormittag an

Um 09:28 Uhr stieg die Alcon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,08 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'631 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Alcon-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,12 CHF an. Bei 52,84 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 31'232 Alcon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,295 CHF je Aktie ausschütten. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,83 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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