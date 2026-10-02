Alcon Aktie News: Alcon verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Alcon-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 52,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'694 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Alcon-Aktie bei 53,46 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,62 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,84 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 388'730 Alcon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,33 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,295 CHF je Aktie ausschütten. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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