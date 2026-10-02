Alcon Aktie News: Alcon reagiert am Mittag positiv

Das Papier von Alcon legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 52,98 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'675 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alcon-Aktie bisher bei 53,42 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 52,84 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 191'853 Alcon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 22,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,295 CHF aus. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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