Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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02.09.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon legt am Vormittag zu
Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alcon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 58,42 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 58,42 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'322 Punkten steht. Bei 58,56 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 58,38 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40'190 Alcon-Aktien.
Bei 68,34 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 14,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 18,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Alcon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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