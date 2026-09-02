Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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02.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alcon. Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 59,26 CHF.
Das Papier von Alcon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 59,26 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'345 Punkten liegt. Die Alcon-Aktie legte bis auf 59,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,38 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 403'373 Alcon-Aktien.
Am 26.02.2026 markierte das Papier bei 68,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 23,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.23 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Am 16.11.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Alcon am 02.09.2026
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