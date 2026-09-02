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02.09.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Mittag nahe Vortagesschluss

Alcon Aktie News: Alcon am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Alcon. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Alcon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 58,30 CHF.

Alcon
58.30 CHF 0.05%
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Mit einem Kurs von 58,30 CHF zeigte sich die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'291 Punkten notiert. Die Alcon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,78 CHF aus. Die Abwärtsbewegung der Alcon-Aktie ging bis auf 58,12 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,38 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185'104 Alcon-Aktien.

Am 26.02.2026 markierte das Papier bei 68,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,22 Prozent. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 21,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,294 CHF. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Mrd. CHF – ein Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alcon 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’819.81 8.90 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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