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01.10.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag Verlust reich

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 53,28 CHF.

Alcon
53.34 CHF -1.36%
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Die Alcon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 53,28 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'667 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alcon-Aktie bis auf 53,08 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 53,86 CHF. Bisher wurden heute 345'982 Alcon-Aktien gehandelt.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 22,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,29 Prozent würde die Alcon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,295 CHF. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,83 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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