Alcon Aktie News: Alcon am Mittag Verlust reich

Die Alcon-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 53,64 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'656 Punkten notiert. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,28 CHF nach. Mit einem Wert von 53,86 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 169'220 Alcon-Aktien den Besitzer.

Bei 68,34 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2026 auf bis zu 47,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,295 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.23 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Alcon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet

Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt