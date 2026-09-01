Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Um 09:28 Uhr rutschte die Alcon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 58,34 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'348 Punkten notiert. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 58,12 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 26'890 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 18,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,294 CHF. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,83 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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