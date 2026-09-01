Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Alcon-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 58,14 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'327 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Alcon-Aktie bis auf 57,98 CHF. Bei 58,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 334'982 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 17,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 21,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,294 CHF. Im Vorjahr hatte Alcon 0,280 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 10.08.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,83 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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