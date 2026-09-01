Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 58,14 CHF.
Die Alcon-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 58,14 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'327 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Alcon-Aktie bis auf 57,98 CHF. Bei 58,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 334'982 Alcon-Aktien umgesetzt.
Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 17,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 21,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,294 CHF. Im Vorjahr hatte Alcon 0,280 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 10.08.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,83 CHF je Alcon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
Alcon-Aktie schwächer: Millionen-Anleihe platziert
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
01.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Dienstagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Handel in Zürich: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)