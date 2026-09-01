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01.09.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Die Aktie von Alcon zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alcon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 58,52 CHF.

Alcon
58.08 CHF -0.25%
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Zum Vortag unverändert notierte die Alcon-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 58,52 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'239 Punkten notiert. Die Alcon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,74 CHF. Die Alcon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,12 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159'056 Alcon-Aktien.

Bei einem Wert von 68,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alcon-Aktie 16,78 Prozent zulegen. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 18,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,294 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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