Alcon Aktie News: Alcon tritt am Donnerstag auf der Stelle

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 04:28 Uhr die Alcon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 64,54 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 10'712 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 64,62 CHF. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 63,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,82 CHF. Zuletzt wechselten 322'995 Alcon-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 09.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,46 Prozent auf 2'084,31 CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1'921,77 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alcon am 15.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 14.11.2023.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,19 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch