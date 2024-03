Alcon Aktie News: Alcon reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 75,76 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'480 Punkten liegt. Bei 76,08 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,86 CHF. Bisher wurden heute 352'492 Alcon-Aktien gehandelt.

Bei 76,16 CHF erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 0,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 58,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Nach 0,210 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,346 CHF je Alcon-Aktie. Alcon liess sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alcon ein EPS von 0,39 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2'052,28 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2'019,77 CHF in den Büchern standen.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Alcon dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,66 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch