Alcon-Aktie gibt ab: Rückruf von OP-Sets gestartet

Der Augenheilkonzern Alcon hat eine Rückrufaktion gestartet.

Alcon
62.31 CHF -1.50%
Kaufen Verkaufen
Laut einer Mitteilung der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA hat Alcon einen Brief an Kunden verschickt. Darin werden diese aufgefordert, bestimmte Sets für Augenoperationen aus dem Verkehr zu ziehen.

Bestimmte Chargen enthielten möglicherweise Beutel mit unvollständigen Versiegelungen, wodurch die Sterilität beeinträchtigt sein könnte, so die FDA. Die Verwendung nicht steriler chirurgischer Produkte könne das Risiko einer mikrobiellen Kontamination und einer anschliessenden Augeninfektion erhöhen, die eine zusätzliche medizinische Behandlung erforderlich machen könnte.

Alcon selber hat laut FDA bis zum 18. Dezember keine schweren Verletzungen oder Todesfälle im Zusammenhang mit diesem Problem gemeldet.

An der SIX fällt die Alcon-Aktie zeitweise 1,68 Prozent auf 62,22 Franken.

cf/

Zürich (awp)

