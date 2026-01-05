Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
05.01.2026 09:30:00
Alcon-Aktie gibt ab: Rückruf von OP-Sets gestartet
Der Augenheilkonzern Alcon hat eine Rückrufaktion gestartet.
Bestimmte Chargen enthielten möglicherweise Beutel mit unvollständigen Versiegelungen, wodurch die Sterilität beeinträchtigt sein könnte, so die FDA. Die Verwendung nicht steriler chirurgischer Produkte könne das Risiko einer mikrobiellen Kontamination und einer anschliessenden Augeninfektion erhöhen, die eine zusätzliche medizinische Behandlung erforderlich machen könnte.
Alcon selber hat laut FDA bis zum 18. Dezember keine schweren Verletzungen oder Todesfälle im Zusammenhang mit diesem Problem gemeldet.An der SIX fällt die Alcon-Aktie zeitweise 1,68 Prozent auf 62,22 Franken.
cf/
Zürich (awp)
