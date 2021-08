Alcon-Aktie etwas fester: Alcon lanciert neue Kontaktlinse für einmonatige Tragdauer

Die Linse unter dem Markennamen "Total30" sei die erste ihrer Art, welche lediglich einmal im Monat gewechselt werden müsse, teilte Alcon am Mittwoch mit.

Die Linse sei beim Tragen praktisch nicht spürbar. So biete sie ein erstklassiges Tragerlebnis für Benutzer, welche sich an wiederverwendbare Linsen gewöhnt hätten. Wiederverwendbare Linsen machen laut Alcon rund 45 Prozent des globalen Marktes für Kontaktlinsen aus.

Die Alcon-Aktie zeigt sich an der SIX wenig bewegt mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent auf 66,04 Franken.

Genf/Fort Worth (awp)