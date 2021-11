Alcon-Aktie dennoch unter Druck: Alcon wächst auch im dritten Quartal stark - Fortschritte bei Profitabilität

Bei der Profitabilität gab es im Vorjahresvergleich ebenfalls Fortschritte. Der hohe Wert des zweiten Quartals 2021 wurde aber nicht mehr ganz erreicht.

Konkret stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der zum Teil noch von Corona beeinträchtigt war, um 15 Prozent auf 2,08 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. An das Vorquartal, als die Verkäufe mit 2,09 Milliarden den höchsten Stand seit der Abspaltung von Novartis erreicht hatten, kam der Konzern nur knapp nicht mehr heran.

Das Wachstum sei ein Beleg für die starke Produktpipeline und der Erholung des Marktes, hiess es in der Mitteilung. Stark sei die Entwicklung erneut in den USA gewesen, während international die Erholung von der Pandemie unterschiedlich ausgefallen sei.

Sowohl das Geschäft mit Linsen (+12%) als auch mit chirurgischen Produkten (+17%) sei gewachsen, wurde ausserdem betont. Bei den Linsen habe insbesondere die Lancierung des Produkts Precision 1 für "anhaltendes Momentum" gesorgt.

Abschreibungen belasten Reingewinn

Bei der Profitabilität mussten leichte Abstriche gegenüber dem Vorquartal gemacht werden. Die operative Marge sank auf 17,7 von 18,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (15,3%) ist dies aber noch immer eine markante Verbesserung.

Das Management hatte im Sommer eine leichte Abschwächung gegenüber dem zweiten Quartal unter anderem wegen der höheren Rohstoffpreise angedeutet. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum begründete das Unternehmen mit dem höheren Umsatz, hingegen seien höhere Kosten für das Marketing und den Verkauf sowie für die Forschung und Entwicklung eine gewisse Belastung gewesen.

Umsatz und Marge liegen gleichwohl über den Analystenerwartungen.

Unter dem Strich verdiente Alcon im dritten Quartal trotzdem nur 2 Millionen, nachdem im Vorjahr noch ein dreistelliger Verlust resultiert hatte. Hier wirkten sich buchhalterische Effekte negativ aus. Konkret nahm Alcon Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe vor. Bereinigt um alle Spezialeffekte hätte ein Gewinn von 269 Millionen US-Dollar resultiert, wurde betont.

Keine Angaben wurden in der Mitteilung zum Ausblick auf das restliche Jahr gemacht, solche dürften am Mittwoch am geplanten Investorencall folgen. Bislang peilte das Management für 2021 einen Umsatz von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar und eine operative Kernmarge von 17,5 Prozent an. Dieser Ausblick war zum Halbjahr erhöht worden.

Alcon-Aktien unter Abgabedruck nach Quartalszahlen

Die Aktien von Alcon müssen am Mittwoch Federn lassen. Die in der Augenheilkunde tätige Gesellschaft hat am Dienstagabend zwar Resultate für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten ausfielen. Diese zeigten sich indes etwas irritiert darüber, dass das Unternehmen unüblicherweise keine Angaben zu den Jahreszielen gemacht hat.

Papiere von Alcon verlieren am Mittwoch im Schweizer Handel zeitweise 2,4 Prozent auf 76,46 Franken, nachdem sie zwischenzeitlich gar auf 74,60 Franken zurückgefallen waren. Die Valoren hatten bereits im unmittelbaren Vorfeld der Quartalsergebnisveröffentlichung mit rückläufigen Kursnotierungen zu kämpfen, in den Wochen zuvor ansonsten aber einen guten Lauf.

Alcon habe insgesamt ein "gutes" Set an Kern-Resultaten veröffentlicht, loben etwa die Analysten der Bank Vontobel. Nach einem starken zweiten habe Alcon sogar ein noch etwas stärkeres drittes Quartal 2021 verzeichnet, ergänzen die Kollegen von der ZKB.

Gut aufgenommen wird insbesondere das organische Umsatzwachstum, das über den Erwartungen des Marktes ausgefallen ist. Positiv überrascht hätten dabei vor allem die beiden Produktkategorien Implantables und Ocular Health, die massgeblich zum Wachstum beigetragen hätten, schreiben die Experten von Bernberg. Zudem habe Vision Care endlich das erste Quartal seit langem mit einer deutlichen Margenverbesserung verzeichnet, ergänzen die Experten der ZKB.

Einziges Haar in der Suppe ist nach Ansicht der Bank Vontobel, dass Alcon erneut eine Wertberichtigung vornehmen musste.

Leicht irritiert zeigen sich einige Analysten auch darüber, dass Alcon die anlässlich der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen angehobene Guidance, in der Medienmitteilung nicht erwähnt hat. Das sei irgendwie "uncharakteristisch" für Alcon, schreiben die Analysten von Berenberg. Andere Kollegen gehen indes davon aus, dass die Nichterwähnung der Ziele einer Bestätigung derselben gleichkommt. Diesbezüglich dürfte die Analystenkonferenz, die heute um 14 Uhr statt findet, Klarheit schaffen.

rw/

Genf (awp)