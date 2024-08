Alcon-Aktie dennoch tiefer: Alcon mit Rekordumsatz in Q2 - Ziele bekräftigt

Auch beim Gewinn legte der Konzern zu. Analysten hatten sich zum Teil aber noch etwas mehr erhofft.

Konkret erzielte das US-schweizerische Unternehmen im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 2,48 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von gut 3 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Wechselkurseffekte hemmten das Wachstum. In Lokalwährung hätte ein Plus von rund 6 Prozent resultiert, wie es hiess. Schon im Startquartal hatte der Konzern in dieser Grössenordnung zugelegt.

Kontaktlinsen als Treiber

Die beiden Sparten schnitten dabei ähnlich ab. So steigerte "Vision Care" (Kontaktlinsen, Augentropfen) den Umsatz in der der Berichtswährung US-Dollar um 4 Prozent und zu konstanten Wechselkursen um 6 Prozent, der Bereich "Surgical" (Produkte für die Augenchirurgie) um 3 rsp. 6 Prozent.

Innerhalb von "Surgical" waren laut den Angaben Implantate besonders gefragt, während die eigentlichen Operationsgeräte nicht ganz an die ausserordentlich starken Vorjahresverkäufe herankamen. Bei "Vision Care" wurde das Wachstum derweil von den Kontaktlinsen getrieben.

Firmenchef David Endicott sprach von einem "soliden Ergebnis". Die Nachfrage nach den Produkten sei robust gewesen.

Einmaleffekt drückt auf Marge

Alcon hat sich auch bei diversen Profitabilitätskennzahlen verbessert. Der operative Gewinn stieg auf 318 von 270 Millionen Dollar und die operative Marge auf 12,8 von 11,2 Prozent. Diese Verbesserung habe primär mit Skaleneffekten zu tun gehabt, hiess es.

Betont wurde ausserdem, dass ein Einmaleffekt die Marge um 1,2 Prozentpunkte geschmälert habe. Dabei ging es um finanzielle Effekte eines Qualitätsproblems im Bereich Vision Care, welches von einem Zulieferer verursacht worden sei. Ein weiterer Belastungsfaktor seien die Wechselkurse gewesen.

Dies habe sich auch bei der Kernmarge bemerkbar gemacht, welche mit 19,8 Prozent minimal unter dem Vorjahreswert zu liegen kam. Zu konstanten Wechselkursen wäre die Kernmarge jedoch um 0,7 Prozentpunkte gestiegen, wurde betont.

Unter dem Strich verblieb aber auch so ein deutlich höherer Quartalsgewinn von 223 Millionen US-Dollar nach 169 Millionen im Vorjahr. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei 74 Cent nach 69 Cent im Vorjahr.

Mit den Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) zum Teil in etwa erreicht und zum Teil knapp verfehlt. Insbesondere beim Umsatz und bei der operativen Marge hatten sich die meisten Experten etwas mehr erhofft.

Ausblick bestätigt

Im Ausblick bestätigte das Unternehmen die allermeisten Ziele für das Gesamtjahr. So erwartet Alcon für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz zwischen 9,9 und 10,1 Milliarden US-Dollar und ein organisches Plus von 7 bis 9 Prozent. Die Kern-EBITDA-Marge soll bei 20,5 bis 21,5 Prozent zu liegen kommen, der Kerngewinn pro Aktie (Core) bei 3,00 bis 3,10 Dollar (+15 bis +18% in LW).

Einzig die Prognose für den "Zinsaufwand und sonstige finanzielle Erträge und Aufwendungen" wurde leicht angepasst. Hier wird noch mit 160 bis 180 Millionen statt 180 bis 200 Millionen Dollar gerechnet.

Ausserdem kommt es bei Alcon zu Veränderungen in der Geschäftsleitung, die per 1. September in Kraft treten. Ian Bell, der bereits Mitglied des Gremiums ist, wird COO. Neu in die Geschäftsleitung berufen wird Kim Martin (Chief Human Resources Officer und Corporate Communications), während Sue-Jean Lin (Chief Information and Transformation Officer) aus dem Gremium ausscheidet.

Alcon-Aktien nach Q2-Zahlen im Minus mit aufsteigender Tendenz

Die Aktien von Alcon sind am Mittwoch deutlich tiefer in den Handel gestartet, haben in den ersten Minuten aber bereits wieder einen guten Teil der Abgaben wettgemacht. Der Augenheil-Konzern hat im zweiten Quartal 2024 einen Rekordumsatz erzielt und auch etwas mehr verdient. Analysten hatten sich zum Teil noch etwas mehr erhofft.

Die Alcon-Aktien verlieren an der SIX zeitweise noch 1,77 Prozent auf 81,24 Franken (Tagestief 79,94 Fr.). Im bisherigen Jahresverlauf sind Alcon mit einem Plus von 26 Prozent (Stand Vorabend) drittbester SMI-Wert.

Den Rücksetzer von Anfang August haben die Papiere zudem fast vollständig wettgemacht. Entsprechend ist im Handel vor allem von Gewinnmitnahmen nach der starken Performance der letzten Monate die Rede und weniger von den leicht unter den Erwartungen ausgefallenen Umsätzen, zumal der Gewinn im Rahmen der Schätzungen ausfiel.

Grundsätzlich wird das Ergebnis in Analystenkreisen denn auch neutral bis eher leicht positiv beurteilt. Alcon habe ein robustes zweites Quartal vorgelegt, das im Grossen und Ganzen mit dem den eigenen Erwartungen und dem Konsens übereinstimme, heisst es etwa beim Broker Octavian.

Goldman Sachs wiederum sieht eine "gute Dynamik" bei Implantaten, Kontaktlinsen und Cash Conversion, teilweise ausgeglichen durch den Bereich Ocular Health. Dass dieser Bereich enttäuschte, lag an Sondereffekten im Vorjahr, wie die ZKB dazu schreibt. "Das ist für uns deshalb nicht beunruhigend", so der zuständige Analyst.

Gemäss Bank Vontobel zeigt die laufende Transformation gute Ergebnisse, und das Unternehmen bewege sich in die richtige Richtung. Alcon habe seine Kostenstruktur gestärkt, die Produktionskapazität erhöht und neue Produkte eingeführt. Dadurch habe sich das Produktportfolio verbessert, meint der zuständige Analyst.

rw/

Genf/Fort Worth (awp)