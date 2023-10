Alcon-Aktie dennoch fester: Alcon muss Geldbusse von 100'000 Franken zahlen

Damit folgte die Sanktionskommission dem Antrag der SIX Exchange Regulation AG (SER).

Stein des Anstosses war die Ad-hoc-Mitteilung von Alcon zur Übernahme von Aerie Pharmaceuticals am 23. August 2022. Diese habe nicht vollumfänglich den regulatorischen Vorgaben entsprochen, wie die für die Überwachung und Durchsetzung der börsenrechtlichen Pflichten von kotierten Gesellschaften zuständige Stelle feststellte.

Konkret moniert wird die verspätete Bedienung des E-Mail Verteilers (Push-System). Der Grund dafür lag in einem menschlichen Fehler beim externen Service Provider. Für dessen Handlungen trage Alcon gemäss den Vorschriften die Verantwortung, schreibt die SER am Donnerstag in einer Mitteilung.

Nachdem Alcon auf die Ergreifung eines Rechtsmittels verzichtet hat, ist dem Entscheid der Sanktionskommission der SIX Group Rechtskraft erwachsen.

Im Zürcher Handel gewinnen die Alcon-Papiere zeitweise 1,09 Prozent auf 68,78 Schweizer Franken.

gab/tv

Zürich (awp)