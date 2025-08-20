Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zweites Quartal 20.08.2025 11:41:36

Alcon-Aktie bricht zweistellig ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität

Der Augenheilmittel-Konzern Alcon ist auch im zweiten Quartal nicht so richtig auf Touren gekommen.

Alcon
64.19 CHF -10.68%
Kaufen Verkaufen
Das Wachstum fiel bescheiden aus, und die Rentabilität war schlechter als vor Jahresfrist. Die Jahresziele wurden nun leicht gesenkt.

Von April bis Juni erzielte der US-schweizerische Konzern einen Umsatz in Höhe von 2,58 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von knapp 4 Prozent, wie es am Dienstag nach US-Börsenschluss hiess. In Lokalwährung resultierte ein Plus von 3 Prozent. Die Kernmarge als Mass für die Profitabilität ging auf 19,1 Prozent von 19,8 Prozent zurück. Unter dem Strich steht ein Kerngewinn von 76 Cents pro Aktie nach 74 Cents im Vorjahr.

Damit hat das Unternehmen beim Umsatz unter den Erwartungen abgeschnitten, bei der Marge und beim Reingewinn hingegen darüber. Analysten hatten mit einem geringen Wachstum und einer relative schwachen Rentabilität gerechnet, weil Alcon derzeit viele Produkte lanciert. Dies sorgt für einen eher schleppenden Absatz bei gleichzeitig hohen Kosten. In den Ausblicken der Experten war von einem "Übergangsquartal" die Rede gewesen.

CEO David Endicott betont in der Mitteilung nun zwar, dass sich die Nachfrage nach den kürzlich eingeführten Produkten stark entwickelt habe. Gleichwohl bleibt das Unternehmen im Ausblick vorsichtig: Das Ziel für den Umsatz wurde sogar leicht gesenkt auf 10,3 bis 10,4 Milliarden US-Dollar (bisher: 10,4 bis 10,5 Milliarden) und auch das Margenziel wurde nach unten geschraubt - auf 19,5 bis 20,5 Prozent von bisher 20 bis 21 Prozent.

Alcon-Aktien rauschen Zahlen und gesenktem Ausblick in die Tiefe

Alcon-Aktien erleben am Mittwoch nach verhaltenen Zahlen und einer erneut gesenkten Guidance einen Kurssturz. Analysten reagieren dennoch besonnen, da sie mehrheitlich von einem schwächeren Quartal ausgegangen waren.

Im SIX-Handel gibt die Alcon-Aktie zeitweise 10,25 Prozent auf 64,76 Franken ab. Stellenweise wurde der grösste Verlust seit Anfang April verzeichnet.

Alcon hat am Dienstagabend nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die teilweise hinter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten zurückblieben. Während der Umsatz tiefer als von ihnen erwartet ausfiel, konnte Alcon dank tieferer Steuern aber beim Gewinn je Aktie etwas besser abschneiden. Vor allem die gesenkte Guidance könnte aber bei Investoren für Enttäuschung sorgen, sind sich die Experten einig.

So schreibt etwa die zuständige Citigroup-Analystin, sie betrachte die Zahlen zum zweiten Quartal sowie den Ausblick als enttäuschend - auch wenn die Erwartungen bereits niedrig gewesen seien. "Ich erkenne zwar die Marktschwäche an - der Hauptgrund für die Prognoseanpassung-, sehe Alcon jedoch weiterhin am Anfang eines bedeutenden Produktlaunch-Zyklus, dessen Beiträge im Laufe des zweiten Halbjahres 2025/ersten Semesters 2026 deutlicher werden dürften." Damit fasst sie in etwa den Ton ihrer Kollegen zusammen.

Auch bei der RBC hebt der zuständige Analyst neben seiner generellen Enttäuschung positive Aspekte wie das starke Geschäft mit den implantierbaren Linsen sowie ein solides Kontaktlinsen-Geschäft hervor. Bei den chirurgischen Geräten sei der Umsatz zwar langsamer als erhofft gewachsen. Die Lancierung des Hoffnungsträgers Unity sei aber noch in einem frühen Stadium und daher rechne er in der zweiten Jahreshälfte hier mit einer Beschleunigung.

rw/

Genf/Fort Worth (awp)

