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Rotstift angesetzt 11.11.2026 17:52:00

Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt

Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt

Alcon wächst weiter, doch nicht alle Geschäftsbereiche entwickeln sich gleich stark. Gleichzeitig verändert der Konzern seine Erwartungen für das laufende Jahr und setzt an mehreren Stellen den Rotstift an.

Alcon
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Der Augenheilmittel-Konzern Alcon ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen - trotz anhaltenden Konkurrenzdrucks in einigen Bereichen. Die im Sommer gerade erst angehobenen Jahresziele werden nun eingeengt und teilweise leicht nach unten angepasst.

Von Juli bis September erzielte der US-schweizerische Konzern einen Umsatz in Höhe von 2,72 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem währungsbereinigten Plus von 5 Prozent, wie Alcon am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

In der ersten Jahreshälfte war Alcon in Lokalwährungen noch um 7 Prozent gewachsen. Das Unternehmen betont in der Mitteilung, dass sich die Nachfrage nach den neuen Produkten des Konzerns erfreulich entwickelt habe.

Dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Kontaktlinsen und Produkten zur Augenpflege. In der Sparte mit Produkten für Augenoperationen bremste dagegen der anhaltende Wettbewerbsdruck bei künstlichen Augenlinsen in den USA das Wachstum.

Starke Konkurrenz bei implantierbaren Linsen

Die Sparte Vision Care, zu der Kontaktlinsen und Augenpflegeprodukte gehören, steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 6 Prozent auf 1,24 Milliarden Dollar. Das Kontaktlinsengeschäft wuchs um 5 Prozent, während die Verkäufe von Augenpflegeprodukten um 8 Prozent zunahmen. Alcon verwies dabei auf die gute Entwicklung neu eingeführter Produkte.

Im Geschäftsbereich Surgical, der Produkte und Geräte für Augenoperationen umfasst, stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar. Die Verkäufe künstlicher Augenlinsen gingen allerdings um 2 Prozent zurück.

Diese werden beispielsweise bei Operationen des Grauen Stars eingesetzt. Alcon führte den Rückgang auf den anhaltenden Wettbewerbsdruck in den USA zurück. Zuwächse bei Verbrauchsmaterialien sowie Operationsgeräten hätten dies mehr als ausgeglichen.

Analysten bewerten Zahlen gemischt

Vor der Börseneröffnung hatten Analysten bereits eine ausgesprochen negative Marktreaktion für möglich gehalten. "In der Vergangenheit wurden Umsatzverfehlungen dieser Grössenordnung bei konstanter Währungsumrechnung von den Anlegern schlecht aufgenommen", lautete etwa die erste Einschätzung der UBS.

Insgesamt fallen die Bewertungen der Experten jedoch gemischt aus. Während der Umsatz tendenziell enttäuschte, entwickelte sich die Profitabilität leicht besser als erwartet. Auch die Einengung und teilweise leichte Absenkung der Jahresziele wird von den meisten Beobachtern nicht als Belastung gewertet.

Einigkeit herrscht dagegen bei der Einschätzung, dass vor allem das Geschäft mit künstlichen Augenlinsen in den USA hinter den Erwartungen zurückblieb. Alcon selbst hatte den erhöhten Konkurrenzdruck als Ursache für die Schwäche genannt. JPMorgan sieht darin auch den entscheidenden Punkt für die unterschiedliche Bewertung der Zahlen: "Die Pessimisten dürften sich vor allem auf die Schwäche mit den künstlichen Augenlinsen konzentrieren", während die Optimisten wahrscheinlich die besser als erwarteten Ergebnisse im Bereich der Verbrauchsmaterialien hervorheben würden.

Bereinigte Marge steigt

Die betriebliche Kernmarge, die von Alcon als Mass für die Profitabilität herangezogen wird, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte auf 21,8 Prozent. Unter dem Strich verblieb ein Kerngewinn von 91 Cents je Aktie nach 79 Cents im Vorjahr.

Die ausgewiesene operative Marge sank allerdings in den ersten neun Monaten auf 8,4 Prozent nach 13,7 Prozent im Vorjahr. Grund dafür war unter anderem eine bereits früher kommunizierte Belastung von 402 Millionen Dollar für die Einstellung von Entwicklungsprogrammen für künstliche Augenlinsen der 2019 übernommenen Powervision.

Alcon passt Jahresprognose an

Alcon präzisierte zudem die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der Konzern rechnet neu mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 6 Prozent. Bisher hatte die Spanne bei 5 bis 7 Prozent gelegen.

Für die bereinigte operative Kernmarge wird nun eine Verbesserung um 100 bis 150 Basispunkte erwartet, gegenüber zuvor 90 bis 190 Basispunkten. Das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie soll sich auf 12 bis 14 Prozent belaufen, nach bisher 12 bis 15 Prozent.

Sparprogramm wird ausgeweitet

Alcon weitet zudem sein Effizienzprogramm aus. Die angestrebten jährlichen Einsparungen steigen von rund 100 auf rund 130 Millionen Dollar. Damit will der Konzern dem inflationären Kostendruck entgegenwirken. Die Gesamtkosten der Massnahmen werden neu auf rund 230 Millionen veranschlagt.

Auch die Zölle der Regierung Trump belasten die Rechnung. Für 2026 rechnet Alcon nach Gegenmassnahmen und Rückerstattungen mit einer Nettobelastung von rund 40 Millionen Dollar. Im dritten Quartal erhielt der Konzern rund 60 Millionen Rückerstattungen von der US-Regierung.

An der SIX ging es für die Alcon-Aktie letztlich um 3,88 Prozent auf 59,48 CHF nach unten.

Genf/Fort Worth (awp)

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