Alcon-Aktie auf Rekordhoch: Alcon steigert Umsatz und Gewinn

Im Vergleich mit dem Vorjahr war das Wachstum allerdings etwas schwächer. Den Gewinn steigerte das auf Augenheilkunde spezialisierte Unternehmen indessen deutlich. Für das Gesamtjahr zeigt es sich nun zuversichtlich für die angepeilten Ziele.

Von Januar bis März erzielte Alcon einen Umsatz von 2,44 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von 5 Prozent, wie das US-schweizerische Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit hat sich das Wachstum allerdings etwas verlangsamt. Denn im Vorjahr hatte Alcon im Startquartal noch ein Wachstum von über 7 Prozent ausgewiesen. Wechselkurseffekte drückten den Umsatz zudem etwas. In Lokalwährung wäre das Plus laut Mitteilung bei 7 Prozent gelegen.

Beide Geschäftsbereiche trugen zum Umsatzwachstum bei. Die Einheit Surgical, in der das Unternehmen Produkte für die Augenchirurgie anbietet, legte um 3 Prozent zu auf 1,34 Milliarden Dollar (6 Prozent in Lokalwährung). Bei der Einheit Vision Care, in der Alcon Kontaktlinsen und Augentropfen verkauft, gingen die Umsätze in Dollar um 7 Prozent auf 1,11 Milliarden hoch (10 Prozent in Lokalwährung).

Bei den Kontaktlinsen halfen laut Mitteilung die Produktinnovationen, insbesondere die torischen und multifokalen Linsen. "Wir sind ermutigt durch die positive Dynamik, die wir in unserer breiten Produktpalette sehen, insbesondere bei unseren innovativen Kontaktlinsen, wo wir in diesem Quartal erneut einen Rekordumsatz verzeichnen konnten", wird Firmenchef David Endicott in der Mitteilung zitiert. Aber auch Preiserhöhungen trugen laut Communiqué zum Umsatzwachstum bei.

Profitabilität gesteigert

Das Betriebsergebnis betrug 368 Millionen Dollar, genau 100 Millionen mehr als im Vorjahr. Die operative Marge stieg um 3,6 Prozentpunkte auf 15,1 Prozent, was laut dem Unternehmen auf eine verbesserte operative Hebelwirkung aufgrund höherer Umsätze und des Timings der diskretionären Ausgaben zurückgeführt werden kann.

Die Anpassungen zur Ermittlung des operativen Kernergebnisses im Berichtszeitraum betrugen laut den Angaben 169 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund von Abschreibungen in Höhe von 166 Millionen US-Dollar. Ohne diese und andere Anpassungen lag das operative Kernergebnis im ersten Quartal 2024 bei 537 Millionen US-Dollar, die entsprechende Marge als Mass für die Profitabilität legte auf 22,0 Prozent zu nach 20,6 Prozent im Vorjahr.

Der Gewinn pro Aktie für das erste Quartal 2024 stieg auf 0,50 nach 0,35 US-Dollar im Vorjahr. Der Kerngewinn je Aktie ging auf 0,78 US-Dollar von 0,70 im Vorjahr hoch. Unter dem Strich verblieb ein deutlich höherer Quartalsgewinn von 248 Millionen US-Dollar übrig als im Vorjahr (174 Mio USD).

Mit den erzielten Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten bei den Margen und beim Gewinn pro Aktie deutlich übertroffen, beim Umsatz und dem Umsatzwachstum jedoch nicht ganz erreicht. Die Experten hatten im Schnitt ein Wachstum von 6,4 Prozent erwartet und einen Umsatz von knapp 2,5 Milliarden US-Dollar.

Ausblick teilweise verbessert

Für das laufende Jahr gibt sich das Unternehmen zuversichtlich, die angepeilten Ziele zu erreichen. Alcon bestätigt den angepeilten Umsatz von 9,9 bis 10,1 Millionen, erhöht aber die Erwartung für das Umsatzwachstum auf 7 bis 9 Prozent nach zuvor 6 bis 8 Prozent.

Die Erwartung an die Kernmarge bleibt gleich. Alcon will eine solche von 20,5 bis 21,5 Prozent erreichen. Ebenso geht das Unternehmen nach wie vor von einer Steuerrate von 20 Prozent aus und von einem Kerngewinn pro Aktie von 3,00 bis 3,10 Dollar. Allerdings hebt es auch hier die Wachstumserwartung leicht an von zuvor 13 bis 16 auf neu 15 bis 18 Prozent.

Zudem dürften die Zinsaufwendungen und sonstigen finanziellen Erträge und Aufwendungen mit 180 bis 200 Millionen etwas tiefer ausfallen als bislang angenommen (190-210 Mio USD). Um diese Ziele zu erreichen gehe man jedoch davon aus, dass die Märkte im Einklang mit den historischen Durchschnittswerten - also im mittleren bis einstelligen Bereich - wachsen und die Wechselkurse unverändert bleiben, heisst es.

Alcon-Aktien mit Kurssprung von 10 Prozent auf Rekordhoch

Die Aktien von Alcon vollziehen am Dienstag einen Kurssprung und markieren damit ein Rekordhoch. Der auf Kontaktlinsen und Augenheilkunde spezialisierte Konzern habe ein starkes erstes Quartal 2024 vorgelegt, heisst es von Analysten einstimmig.

Alcon gewinnen am Dienstag via SIX zeitweise 9,23 Prozent auf 81,20 Franken. Mit dem bisherigen Tageshoch bei 81,80 Franken (+10,0%) erreichten die Aktien des Augenheilkundekonzerns ein neues Jahreshoch. Insgesamt summiert sich damit das Plus im Jahr 2024 bis dato auf 23 Prozent.

Während das Umsatzwachstum bei dem Augenheilkunde-Spezialisten im ersten Quartal etwas moderater war, steigerte die Gruppe ihren Gewinn deutlich und lag damit über den Markterwartungen. Für das Gesamtjahr zeigt sie sich nun zuversichtlich für die angepeilten Ziele. Teilweise wurden diese auf bereinigter Ebene sogar erhöht.

Die Transformation zeige gute Ergebnisse, und das Unternehmen bewege sich in die richtige Richtung, kommentiert etwa Vontobel. So habe Alcon die Kostenstruktur "gestärkt", die Produktionskapazität erhöht und neue Produkte eingeführt. In der Folge habe sich das Produktportfolio verbessert, so die zuständige Analystin. Sie erwartet, dass sich die Investitionen zunehmend auszahlen würden.

"Ein guter Start, der ohne den Währungseffekt noch viel stärker ausgefallen wäre", fasst zudem der zuständige JPMorgan-Analyst die Meinung am Markt zusammen. Obwohl die Wechselkurse auch die Margen belasteten, fielen das Kernbetriebsergebnis und der Kerngewinn stark aus. Der starke Start bedeute, dass die Anleger wahrscheinlich eine Prognoseerhöhung im Laufe des Jahres erwarten könnten. Er sehe die Aktie daher in naher Zukunft im Aufwärtstrend.

Für den RBC-Analysten hat das starke Ergebnis unter anderem mit der Ausgabenpolitik des Unternehmens zu tun, die er als sehr achtsam bezeichnet. Auch er sieht die bestätigte Guidance als möglichen Impuls für Kursgewinne. Die Bestätigung nehme eine gewisse Unsicherheit aus den Aktien.

Der starke Start ins Jahr und die Erhöhung der Prognosen für die bereinigten Ergebnisse verdeutlichten eine robuste Dynamik des Geschäfts, heisst es bei Goldman Sachs. Die Analysten der US-Bank sehen für die Aktie ebenfalls weiterhin potenzielle Katalysatoren im Laufe des Jahres.

Genf/Fort Worth (awp)