Alcon-Aktie: Alcon schlägt Raquel Bono zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Wie bereits bei der Vorlage der Jahreszahlen im Februar angekündigt, soll zudem eine Dividende in Höhe von 0,20 Franken je Aktie genehmigt werden.

Bono ist eine erfahrene Chirurgin und leistete als Vize-Admiralin Dienst beim Medical Corps der US-Navy, wie Alcon am Donnerstag weiter mitteilte. Seit November 2020 sei Bono als Chief Health Officer bei Viking tätig und sie bringe mehr als 25 Jahren an Erfahrung in führenden Positionen im Gesundheitswesen mit.

Alcon wird die Generalversammlung wie bereits im vergangenen Jahr ohne die physische Präsenz ihrer Aktionäre abhalten. Die Aktionäre könnten sich für die Stimmabgabe an den Stimmrechtsvertreter wenden.

mk/cf

Genf/Fort Worth (awp)