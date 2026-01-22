Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.01.2026 23:01:48
Alcoa Corp. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Alcoa Corp. (AA) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $226 million, or $0.85 per share. This compares with $202 million, or $0.76 per share, last year.
Excluding items, Alcoa Corp. reported adjusted earnings of $335 million or $1.26 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.1% to $3.449 billion from $3.486 billion last year.
Alcoa Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $226 Mln. vs. $202 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.76 last year. -Revenue: $3.449 Bln vs. $3.486 Bln last year.
Nachrichten zu Alcoa Corp
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: Alcoa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Alcoa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Alcoa legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)