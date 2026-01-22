Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 23:01:48

Alcoa Corp. Bottom Line Rises In Q4

(RTTNews) - Alcoa Corp. (AA) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $226 million, or $0.85 per share. This compares with $202 million, or $0.76 per share, last year.

Excluding items, Alcoa Corp. reported adjusted earnings of $335 million or $1.26 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.1% to $3.449 billion from $3.486 billion last year.

Alcoa Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $226 Mln. vs. $202 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.76 last year. -Revenue: $3.449 Bln vs. $3.486 Bln last year.