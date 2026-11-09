Alchip Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alchip Technologies veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.37 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alchip Technologies ein EPS von 16.40 TWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 26.05 Milliarden TWD gegenüber 6.57 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch