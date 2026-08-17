Alchip Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alchip Technologies präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20.02 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16.37 TWD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.45 Prozent auf 7.64 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.14 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch