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23.11.2026 06:37:00
Alchemy Investments Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alchemy Investments Acquisition hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD gegenüber -0.080 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.ch
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