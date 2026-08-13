Alchemist veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alchemist liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alchemist die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alchemist -0.150 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch