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20.08.2026 06:37:00
Alcadon Group AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Alcadon Group AB lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.54 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alcadon Group AB ein EPS von 0.310 SEK je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcadon Group AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5.72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 355.9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 377.5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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