Alcadon Group AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alcadon Group AB hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.68 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Alcadon Group AB 0.370 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcadon Group AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 382.7 Millionen SEK im Vergleich zu 345.9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch