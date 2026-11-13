Albert David: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Albert David lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -5.790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.01 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Albert David 872.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch