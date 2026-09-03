Albena AD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Albena AD hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.95 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2.070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16.34 Prozent auf 10.3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch