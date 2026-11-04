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04.11.2026 23:27:52
Albemarle Swings To Q3 Profit
(RTTNews) - Specialty chemicals company Albemarle Corporation (ALB) on Wednesday reported a third-quarter profit, compared with a year-ago loss, as higher lithium prices, stronger pricing and volumes in its Specialties business, and cost improvements helped results.
Net income attributable to Albemarle was $296.8 million, or $2.15 per share, compared with a net loss of $160.7 million, or $1.72 per share, in the prior-year quarter.
Adjusted net income attributable to the company was $353.6 million, or $2.58 per share, compared with $19.5 million, or an adjusted loss of $0.19 per share, a year earlier.
Net sales increased 18.8% to $1.55 billion from $1.31 billion.
Energy Storage revenue rose 57.9% to $1.12 billion, primarily reflecting a 94.7% increase in average realized lithium prices, partly offset by lower sales volumes.
Specialties revenue increased 12.7% to $388.6 million, supported by higher pricing and volumes.
For full-year 2026, Albemarle raised its Specialties adjusted EBITDA outlook to $350 million-$375 million from $275 million-$325 million.
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Analysen zu Albemarle Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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