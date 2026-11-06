Albemarle: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Albemarle hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Albemarle -1.720 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.75 Prozent auf 1.55 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch