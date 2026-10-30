Albany International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Albany International hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.46 USD. Im Vorjahresviertel waren -3.370 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 349.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Albany International einen Umsatz von 261.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch