Albany International Swings To Q3 Profit; Revenue Rises 34%

(RTTNews) - Albany International Corp. (AIN) on Wednesday reported a swing to a profit as revenue surged 34%, driven by stronger performance in its Engineered Composites business and favorable adjustments to its CH-53K helicopter program contract.

Third-quarter net income attributable to the company was $41.7 million, or $1.46 per share, compared with a net loss of $97.8 million, or $3.37 per share, a year earlier.

Net revenues increased 33.7% to $349.5 million from $261.4 million in the prior-year quarter, driven by higher volume in Engineered Composites and favorable adjustments following renegotiation of the CH-53K contract.

Adjusted earnings per share rose to $1.68 from a loss of $3.29 per share a year earlier.

The latest quarter included a $44.4 million benefit related to CH-53K contract modifications and the conclusion of the strategic review of the company's Amelia Earhart Drive facility.

Engineered Composites revenue increased 107% on a currency-adjusted basis, while Machine Clothing revenue declined 3%.

For the fourth quarter, Albany International expects consolidated revenue of $325 million to $335 million and adjusted earnings per share of $0.65 to $0.75.