|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 22:39:16
Albany International Swings To Q3 Profit; Revenue Rises 34%
(RTTNews) - Albany International Corp. (AIN) on Wednesday reported a swing to a profit as revenue surged 34%, driven by stronger performance in its Engineered Composites business and favorable adjustments to its CH-53K helicopter program contract.
Third-quarter net income attributable to the company was $41.7 million, or $1.46 per share, compared with a net loss of $97.8 million, or $3.37 per share, a year earlier.
Net revenues increased 33.7% to $349.5 million from $261.4 million in the prior-year quarter, driven by higher volume in Engineered Composites and favorable adjustments following renegotiation of the CH-53K contract.
Adjusted earnings per share rose to $1.68 from a loss of $3.29 per share a year earlier.
The latest quarter included a $44.4 million benefit related to CH-53K contract modifications and the conclusion of the strategic review of the company's Amelia Earhart Drive facility.
Engineered Composites revenue increased 107% on a currency-adjusted basis, while Machine Clothing revenue declined 3%.
For the fourth quarter, Albany International expects consolidated revenue of $325 million to $335 million and adjusted earnings per share of $0.65 to $0.75.
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Albany International Corp.
|
27.10.26
|Ausblick: Albany International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Albany International gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Albany International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Albany International Corp.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.