Albaad Massuot Yitzhak veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Albaad Massuot Yitzhak hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.06 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.29 ILS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 427.2 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 462.3 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch