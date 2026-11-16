Alaska Power Telephone: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alaska Power Telephone hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1.09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alaska Power Telephone noch ein Gewinn pro Aktie von 1.12 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 17.4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch